Marcheschi (Fdi): “Restyling del Franchi strada da seguire, una svolta per Firenze”

Il nuovo corso della Fiorentina passa anche dall’ormai molto chiacchierato progetto del nuovo stadio. Nella giornata di oggi il Consigliere Regionale Paolo Marcheschi (Fdi) ha accolto con favore la proposta di Commisso di operare un restyling del Franchi:

Da imprenditore ma anche amante della Fiorentina, Rocco Commisso vuole un progetto di uno stadio sostenibile economicamente e urbanisticamente e si parla di una struttura realizzabile. Per Firenze è una svolta: da sempre sono favorevole a un restyling del Franchi e anche il Sindaco Nardella sembra voler abbandonare l’idea del progetto Mercafir. Si può e deve mettere mano al Franchi, come avvenuto per altri stadi. È necessario realizzare una struttura funzionale per i tifosi, con costi contenuti e tempi rapidi, evitando un vuoto nel mezzo della città. Di questi progetti ne ho visti parecchi, penso che la ristrutturazione del Franchi sia la strada maestra da seguire.