Il personaggio Pedro è una delle curiosità del Brasile che prepara le gare contro Venezuela e Uruguay valevoli per le qualificazioni ai Mondiali 2022. Su Marca si ripercorre la storia dell’attaccante, con il passaggio al Real Madrid sfiorato nel 2018 prima che la rottura del ginocchio ne frenasse l’ascesa. Quindi l’anno dopo il passaggio alla Fiorentina dove però – sottolinea l’articolo – ha giocato appena 4 spezzoni di gara per un totale di 59′. Poi il ritorno in Patria al Flamengo e il nuovo exploit che ha spinto il Ct Tite a richiamarlo in nazionale. E C’E’ CHI RINGRAZIA LA FIORENTINA PER AVER PREFERITO VLAHOVIC