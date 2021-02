Marani sull’Inter: “Fiorentina trasferta complicata in un delicato momento societario”

Il noto giornalista sportivo, Matteo Marani, è intervenuto a Sky Sport per parlare della sfida di domani sera tra Inter e Fiorentina. Questo il suo pensiero riguardo l’impegno che attende i nerazzurri:

La squadra di Conte va a giocare in un campo non facile, in un momento delicato per la società. I prossimi sono due turni fondamentali, soprattutto in chiave scontri diretti. Il tecnico sa che il giudizio sulla stagione si baserà sul fatto di andare fino in fondo alla stagione per vincere. Ripeto, Fiorentina e Lazio sono due impegni importanti per il proseguo della stagione