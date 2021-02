Fiorentina-Inter, le probabili formazioni. Tornano Igor e Pulgar

Venerdì sera è di scena allo stadio Franchi il secondo confronto ravvicinato, dopo quello giocato per la Coppa Italia, contro l’Inter che scende a Firenze dopo la bruciante sconfitta contro la Juventus. La Fiorentina è alle prese con le squalifiche di Milenkovic e Castrovilli, ma in difesa ha avuto una nuova conferma da Martinez Quarta autore di un’altra bella prova contro il Torino e insieme a lui dovrebbe giocare Igor con Pezzella al centro. A centrocampo si farà sentire l’assenza di Castrovilli con il probabile rientro di Pulgar al centro e spostamento sulla destra di Amrabat.

L’Inter invece torna a Firenze senza nessun giocatore assente. Conte dovrà decidere se far riposare qualche titolare in vista del ritorno della semifinale di Coppa Italia o schierare la formazione tipo. Molto probabile il ritorno in cabina di regia di Brozovic nonostante le buone prove di Eriksen in sua vece. In attacco la coppia Lukaku-Lautaro.

Le probabili formazioni

Fiorentina: (3-5-2): Dragowski; M.Quarta, Pezzella, Igor; Caceres, Amrabat, Pulgar, Bonaventura, Biraghi; Ribery, Vlahovic.

Inter: (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Young; Lautaro, Lukaku.

Diffidati

Fiorentina: Ribery, Amrabat

Inter: Brozovic, Barella, Bastoni