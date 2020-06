Marani: “Iachini mi piace, ma deve restare solo se la Fiorentina è certa della scelta”

Matteo Marani, vice-direttore di Sky Sport, ha espresso la sua opinione in merito al futuro di Beppe Iachini: “Vorrei esprimere la mia vicinanza a Iachini, si è calato al meglio in una realtà veramente difficile. Spero che possa guadagnarsi la conferma in queste ultime dodici partite, ma se così sarà deve essere di quelle convinte. La Fiorentina deve essere certa della scelta che farà sul prossimo allenatore, perché questi fanno la differenza. Se Iachini riesce a farcela, ben venga: la persona mi piace”.