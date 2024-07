Mannucci lascia la Fiorentina: “È un arrivederci, non un addio”

"06.01.2023. Così, esattamente come ho iniziato voglio concludere. Con la stessa emozione di un obiettivo raggiunto, un sogno concretizzato. Adesso saluto quell’obiettivo, lo faccio mio e lo conservo dentro di me. Arrivederci Fiorentina… non è un addio, grazie per avermi insegnato aspetti del mio lavoro da giornalista e valori umani importanti. Sono cresciuta come professionista ma anche come donna. Ancora una volta grazie allo sport, che mi accompagna da sempre nella mia vita. Un anno e mezzo fa i saluti al calcio giocato, oggi questi, quante pagine in questo libro che è ancora tutto da scrivere.. Firenze è e resterà casa mia. Non lascio, scelgo di buttarmi in nuove avventure. Perché nella mia vita non mi sono mai posta limiti e sono cresciuta sempre guardando avanti. Per tutto il resto.. stay tuned!".