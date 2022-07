“Adesso Mandragora smetterà di essere un prodotto finanziario”

Un articolo ripercorre la gestione negli anni bianconeri di Mandragora

Redazione VN

"Adesso che la Fiorentina è il suo approdo definitivo si potrà pure fare una panoramica sulla ridda di valori e controvalori finanziari associati in carriera a Rolando Mandragora. Che di mestiere sarebbe un onesto centrocampista, ma poi nei fatti si è visto trasformare in un prodotto finanziario dalla Juventus". Inizia così l'articolo di Pippo Russo su calciomercato.com che ripercorre la gestione del cartellino di Mandragora da parte della Juventus dal gennaio 2016, quando il giocatore fu acquistato per 6 milioni più bonus dal Genoa. Fino al passaggio, poche settimane fa, alla Fiorentina con il taglio definitivo del cordone ombelicale col club bianconero.

Mandragora e il prestito al Pescara

Il calciatore viene lasciato al Pescara in Serie B, dove subisce un grave infortunio che gli farà saltare quasi per intero la successiva stagione 2016-17. E così va a finire che Mandragora gioca una sola partita con la maglia della Juventus. Anzi, per l'esattezza sono soltanto 4 minuti, proprio nella partita casalinga contro il Genoa vinta 4-0 dai bianconeri il 23 aprile 2017. La carriera juventina di Mandragora comincia e finisce lì.

Il passaggio all'Udinese per 20 milioni

Nell'estate del 2018, dopo un anno in prestito al Crotone, Mandragora lascia la casa bianconera torinese per approdare alla casa bianconera friulana. Le cifre sono molto alte: 20 milioni di euro, con plusvalenza di circa 14,7 milioni di euro per la Juve ma anche una recompra fissata al termine della stagione 2019-20 per 26 milioni di euro. In realtà nell'ottobre 2020 la Juventus rende noto di avere ricomprato i diritti del centrocampista per 10,7 milioni di euro e di averlo lasciato in prestito all'Udinese. Viene aggiunto che nel corso del prestito l'Udinese potrebbe ricevere fino a 6 milioni di euro in bonus.

Da Torino alla Fiorentina: addio Juventus

A gennaio 2021 Mandragora torna alla Juventus, ma solo di passaggio, per approdare poi in prestito oneroso (1,5 milioni) al Torino. Nel comunicato è illustrata una lunga e complessa serie di ipotesi sul riscatto del calciatore da parte del Toro. Che non si verificheranno. E infine si arriva ai giorni nostri, col trasferimento a titolo definitivo che vede Rolando Mandragora approdare alla Fiorentina. Il comunicato ufficiale emesso dalla Juventus in data 4 luglio 2022 parla di 8,3 milioni di euro, più un altro milione di euro di eventuali bonus con minusvalenza da 1,3 milioni di euro.