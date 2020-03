Dopo Boateng (LEGGI), anche Rolando Mandragora, da tempo nei radar viola, ha parlato a Casa Sky Sport:

Castrovilli? Si, è nettamente più forte di me. È un amico lo apprezzo come giocatore. Ricopriamo due ruoli diversi, possiamo completarci. Futuro? Sono del l’Udinese, fa piacere sentire squadre importanti ma adesso è superfluo parlare di calcio in questo momento.