Mancini: “De Rossi adatto a lavorare sul campo. Chiesa adesso gioca ad alti livelli”

Il Ct dell’Italia Roberto Mancini è intervenuto nel giorno di ritrovo della Nazionale, a Coverciano. Tra i tanti temi affrontati nelle domande dei giornalisti, anche il neo arrivato nello staff, Daniele De Rossi, e il rendimento dell’ex viola Federico Chiesa

De Rossi nello staff? Ne avevamo parlato qualche tempo fa, prima che smettesse di giocare. Poi aveva deciso di andare al Boca e non se ne fece niente. Adesso che sta facendo il corso ci siamo risentiti, a noi serviva una persona che potesse aiutare sul campo. Visto che avremo tanti impegni tra adesso e l’Europeo. Ne abbiamo parlato col presidente e abbiam preso questa decisione. Ci fa piacere che sia qua. Rappresenta un giocatore molto importante per il calcio italiano, per la nazionale: un campione del mondo. A lui serve per fare esperienza, visto la scelta di fare il percorso da allenatore.

Chiesa? Son felice perché negli ultimi due mesi è migliorato tantissimo. Alo stesso tempo credo possa migliorare ancora perché è molto giovane ed è arrivato adesso a giocare ad alti livelli. Giocare la Champions è tutta un’altra cosa, un ragazzo giovane migliora tanto a questi livelli. È decisivo perché salta sempre l’uomo, penso possa diventare un calciatore da tanti goal, oltre agli assist.