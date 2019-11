Malusci boccia la Fiorentina: “Gioca in contropiede ma è lenta e prevedibile”

L’ex viola Alberto Malusci ha parlato ai microfoni di Toscana Tv. A seguire un sunto delle sue dichiarazioni: “La Fiorentina di oggi non è votata al palleggio come quella del primo Montella. Gioca prevalentemente bassa e in contropiede, senza osare troppo, ma il problema è la costruzione del gioco lenta e prevedibile. Boateng? In questo momento non sta rendendo perché le sue caratteristiche non si sposano bene con il gioco della squadra”. MA PER UN ALTRO EX VIOLA COME OLIVEIRA, INVECE, LA FIORENTINA HA SVOLTATO A BERGAMO