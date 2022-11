Maldini: “Il pari sarebbe stato una mezza sconfitta. Menomale che abbiamo vinto”

Tre punti, una manna dal cielo. Per il direttore dell'area tecnica del Milan Paolo Maldini la vittoria ottenuta contro la Fiorentina al fotofinish è molto importante per il futuro del campionato rossonero. E a Dazn dice: "Battere la Fiorentina ci permette di preparare al meglio questi due mesi di sosta, anche solo pareggiare sarebbe stato come una mezza sconfitta. Nei minuti finali poteva succedere di tutto, anche la Viola poteva segnare ma il nostro spirito di sacrificio e la nostra volontà hanno fatto la differenza. Siamo un po' scarichi, diciamo che la sosta arriva al momento giusto".