Maglie Serie A, il ritorno al passato della Fiorentina. I club raccontano storie

Le maglie da calcio sono entrate in una nuova era. Ogni squadra, con ognuna di esse, vuole dimostrare aspetti importanti.

Come riporta la Gazzetta dello Sport, le maglie da calcio sono definitivamente entrate in una nuova era. Non sono più solo il simbolo dei rispettivi club: il loro obiettivo è raccontare delle storie legate alle società o alle città a cui appartengono. Quasi ogni scelta estetica ha delle motivazioni che non sono più solo stilistiche, ma vanno oltre.