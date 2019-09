Maganjic si presenta: “Vogliamo l’Europa, ma non sarà facile. A Firenze…”

Josip Maganjic, attaccante viola classe 1999 in prestito all’Istria 1961, si è presentato oggi in conferenza stampa. Queste le sue parole: “La mia speranza è di dare una mano alla squadra a raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati. Vogliamo un posto in Europa, anche se so che non sarà semplice. La squadra è buona, giovane. Sono pronto a ricoprire tutti i ruoli che mi chiederà il tecnico: all’Hajduk ho fatto la prima punta, a Firenze l’ala. Con i compagni spero di trovarmi bene, conosco già Cuza, con cui ho giocato nella Nazionale Under 19, e Bosancic, ex compagno all’Hajduk”. DABO, CRISTOFORO, EYSSERIC E THEREAU: QUATTRO PERSONAGGI IN ATTESA DI… CHE COSA?