Quattro personaggi in cerca di… che cosa?

Ci sono uno spagnolo, due francesi ed un burkinabé. No, non è una barzelletta ma la banda di esuberi rimasti alla Fiorentina. Fino all’ultimo la società ha cercato di sistemarli altrove, ma di acquirenti non se ne sono visti. Tutti e quattro sono stati ereditati dalla precedente gestione, come altri acquisti non funzionali al nuovo progetto. Ma quella è un’altra storia. Terminata la campagna acquisti e cessioni, Dabo, Cristoforo, Eysseric e Thereau fanno nuovamente parte del gruppo. Oggi pomeriggio alla ripresa degli allenamenti ci saranno anche loro, la dirigenza viola non li lascerà in disparte. Ma a cosa serviranno davvero questi quattro giocatori? Cosa daranno alla Fiorentina? Cosa cercano per il proprio presente e futuro? Proviamo a rispondere.

Bryan Dabo – A poche ore dalla chiusura del mercato, la sua compagna ha gioito su Instagram. Il motivo? Dopo mesi in albergo era pronti ad avere un appartamento. La nota che stride è la località, ovvero Firenze. C’era ancora tempo per trovare una nuova sistemazione, ma i Dabo hanno scelto di rimanere in Toscana. Dal punto di vista tecnico, Bryan non è un giocatore che si esalta nel gioco di Montella. Certamente è un calciatore che nello spogliatoio tiene alto l’umore, è uno di quelli che fa gruppo. In una squadra rinnovata, in questo senso, può dare il suo contributo.

Sebastiàn Cristoforo – Su di lui pesa soprattutto un passato, piuttosto deludente, al Siviglia. Sul piano tecnico è un giocatore che in Serie A può starci, il problemi sono i tempi ed i ritmi di gioco. Ma la storia del calcio è piena di giocatori così intelligenti tatticamente da superare i limiti fisici. Fra gli esuberi, ad oggi, è quello che ha maggiori chance di avere un’occasione.

Valentin Eysseric – Il calcio francese sembra averlo dimenticato. Pochi anni fa, insieme a Dante, Balotelli e Dalbert guidò il Nizza nelle zone nobili della classifica. Il calcio italiano però corre più veloce e lui è andato in debito di ossigeno. Calcia in porta, con entrambi i piedi, con una semplicità disarmante. Di gare coi compagni a Moena ne ha vinte tante, ma in partita non ci siamo. L’arrivo di Ghezzal infoltisce ancora il reparto avanzato. La sensazione è che Eysseric aspetterà la sessione di gennaio, in attesa che qualcuno si ricordi di lui.

Cyril Thereau – Se non è un caso da pensione d’oro, poco ci manca. Siamo sinceri: Cyril ha pescato il jolly nel giorni in cui ha firmato per la Fiorentina. Un triennale, da 700.000€. Il suo contributo è durato poche partite, poi ha iniziato un lungo calvario di infortuni. Nei mesi scorsi è stato a Cagliari, ma anche l’aria di mare non ha cambiato le cose. In estate sono arrivato alcune proposte, ma a malapena le ha valutate. In quanti avrebbero fatto diversamente nelle sue condizioni?