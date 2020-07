Macia, denuncia contro ignoti in seguito ad un caso di mercato

L’attuale ds del Bordeaux, Eduardo Macia, ex ds della Fiorentina, ha presentato denuncia contro ignoti ad un procuratore della Repubblica Francese a seguito di un tentato ricatto ed estorsione e denuncia diffamatoria nei suoi confronti. Nei primi giorni di giugno infatti era stato accusato dal giovane agente titolare di una licenza della FFF, Mehdi Ait-Ahmed, che ha preso parte alla trattativa del terzino sinistro Naoufel Khacef, di esercizio illegale della professione di agente sportivo e truffa in una banda organizzata. Ait-Ahmed aveva guidato i negoziati con la dirigenza del Bordeaux per l’acquisto del giocatore ma era stato licenziato pochi giorni prima delle firme sul contratto. Il calciatore si è rivolto così a Raquel Herraiz Del Moral, parrucchiere di professione diventato intermediario registrato con la Federazione spagnola. Ait-Ahmed si è visto negato la sua commissione, ma per ricevere quei soldi doveva essere firmato un accordo tripartito tra club, agente e giocatore mentre Khacef ha rifiutato di farlo ed ha poi spiegato di essersi avvicinato, per cercare di capire le normative francesi, all’avvocato sportivo Sevan Karian, che continua a consigliarlo. In effetti, il giocatore ha anche deciso di avviare un procedimento legale contro Medhi Ait-Ahmed. Lo scrive L’Equipe. MACIA A CACCIA DI UN EX VIOLA