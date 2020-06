Colonia viola al Bordeaux? Sousa vuole Borja Valero, Macia al lavoro

Nei giorni scorsi il suo agente aveva aperto a una permanenza in Italia una volta concluso il contratto con l’Inter (LEGGI QUI). Borja Valero infatti vorrebbe continuare la sua carriera in Italia e in tal senso le voci circa un suo possibile ritorno a Firenze sono riemerse. Secondo quanto riferito da France Football, invece, potrebbe esserci la Ligue1 nel futuro del centrocampista 35enne. Il suo ex allenatore alla Fiorentina, Paulo Sousa, starebbe infatti pensando a lui per portare qualità ed esperienza al centrocampo del Bordeaux, di cui è tecnico. L’operazione verrebbe condotta da Eduardo Macia che insieme a Daniele Pradè portò lo spagnolo a Firenze per la prima volta.