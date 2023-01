Lutto per Torreira: il sostegno del Galatasaray all’ex viola

Il centrocampista uruguaiano Lucas Torreira oggi ha subito un lutto familiare: è venuta a mancare infatti la nonna dell'ex giocatore della Fiorentina. In serata è arrivato il bel gesto degli attuali compagni di squadra dell'uruguaiano, i quali hanno voluto partecipare al cordoglio dell'ex gigliato durante la vittoria per 2-1 contro l’Ankaragucu. L’attaccante del Gala Bafétimbi Gomis, autore del gol del 2-1, ha infatti mostrato la maglia di Torreira. Lo stesso Torreira ha ringraziato per il gesto i propri compagni in seguito tramite i propri social.