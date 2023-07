Lutto nel mondo del calcio. Si è spento a 88 anni Luisito Suarez

Luisito Suarez è morto all'età di 88 anni. Suarez è stato uno dei volti della grande Inter, di Helenio Herrera che vinse tutto negli anni 60. Regista completo, in grado di far girare tutta la squadra, e pupillo del Mago. Nato a La Cruna nel 1935. Questo il comunicato dell'Inter:

"FC Internazionale Milano, il suo presidente Steven Zhang, il Vice President Javier Zanetti, gli Amministratori Delegati Alessandro Antonello e Giuseppe Marotta, l'allenatore Simone Inzaghi e il suo staff, i calciatori e tutto il mondo Inter, si uniscono al cordoglio per la scomparsa di Luis Suarez e, nel ricordarlo, abbracciano i suoi familiari. Salutare Luisito ci lascia una malinconia profonda: la nostalgia del suo calcio perfetto e inimitabile, che di fatto ha ispirato generazioni, si unisce al ricordo di un calciatore unico e di un grande, grandissimo interista. Ci mancherà, perché come predicava Helenio Herrera, "Se non sapete cosa fare, date palla a Suarez".