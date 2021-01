L’Unione internazionale architetti scrive a Nardella: “Migliorate il Franchi, non demolitelo”

Nell’edizione odierna del Corriere Fiorentino troviamo uno spazio dedicato anche alla nota questione Stadio. Nel giornale infatti si riporta una lettera dell’Unione internazionale degli Architetti inviata al sindaco Nardella per chiedere la tutela dello stadio Franchi “Miglioratelo, ma senza demolizioni o alterazioni permanenti”. Il presidente di questa associazione chiede infatti di salvare il Franchi, spiegando come sia stato recentemente informata del rischio di “demolizione, alterazioni irreversibili o sostituzione” dell’impianto. Impianto che viene definito come “un importante monumento della moderna architettura del ventesimo secolo ed uno dei più influenti e internazionalmente riconosciuti lavori di Pier Luigi Nervi”. Da questo il significato della lettera “la demolizione o il radicale cambiamento sarebbe una grande perdita culturale, sia per l’Italia che per la comunità internazionale dell’architettura”. Con una richiesta esplicita al sindaco di considerare il restauro. Da Palazzo vecchio non è arrivata nessuna risposta alla lettera. Il sindaco infatti parlerà in merito soltanto dopo la risposta del ministero alla richiesta dell’amministrazione della Fiorentina su quali siano gli elementi intoccabili dello stadio e se si possa eventualmente spostarli.

