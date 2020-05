L’ultima idea della Premier League: partite in chiaro su YouTube

La Premier League in diretta gratuita su YouTube. E’ l’ultima proposta che arriva dall’Inghilterra nel piano di ripresa del campionato durante l’emergenza Coronavirus. Come scrive il Sun, infatti, si sta discutendo di questa possibilità, alla luce del fatto che le partite si disputeranno (se arriverà il via libera) a porte chiuse. I diritti della Premier League sono in mano a Sky Sports e BT Sports, ma l’idea è quella di mandare alcune partite in chiaro su internet. E in Italia? Qui i problemi sono altri… LEGGI QUI