Ripartenza, si allarga il fronte dei possibilisti. Idea centro-sud, ma in caso di positività?

Il partito della ripartenza del calcio si allarga. E diventa trasversale, scrive La Gazzetta dello Sport. Si torna a discutere dell’ipotesi di allenarsi e giocare solo nei territori dove il rischio dei contagi (si spera) possa essere molto limitato. Se ne parla peraltro anche in Premier League. Fino a qualche tempo fa, la prospettiva era stata scartata per la sua complessità logistica, ma si pone sempre il tema di ridurre il più possibile il rischio, coscienti che una positività potrebbe stoppare tutta l’operazione ripartenza. Anche se la Lega di A resta scettica su questo scenario.

In ogni caso, lo schieramento dei possibilisti è diventato più numeroso. Opposizione a parte, molto Pd, Italia Viva e anche una parte dei 5 Stelle consiglia a Spadafora di ragionare con più freddezza. Ieri il ministro dello sport ha voluto abbassare i toni. Lui insiste: non c’è nessun pregiudizio contro il calcio. E annuncia la pubblicazione delle linee guida per gli allenamenti individuali, ricordando di essere al lavoro con gli esperti “per il protocollo per gli sport di squadra e per quello sulla riapertura delle strutture per lo sport di base”.

L’annunciato confronto sul famoso protocollo ritenuto “insufficiente” dal Comitato tecnico-scientifico del governo non è imminente. Si terrà entro la fine della settimana. Per ora, gli allenamenti individuali dei calciatori saranno organizzati in base alle linee guida diffuse ieri e sul fronte dei controlli scritte dalla Federazione Medico-Sportiva (esami differenziati fra positivi-guariti e atleti con sintomi da una parte, “negativi” dall’altra, test sierologici, tamponi ogni 4 giorni). Il rischio della positività in corsa, con conseguente messa in quarantena dell’intera squadra e inevitabile stop al campionato, è una montagna per ora impossibile da spostare.