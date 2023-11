L’ultima di Nainggolan: un vero ritorno alle origini, va in Indonesia

Ennesima decisione sorprendente per Radja Nainggolan, seguito in più occasioni dalla Fiorentina in passato: dopo l'esperienza fugace alla Spal, il centrocampista belga trentacinquenne riparte dall'Indonesia. L'ex Cagliari, Roma ed Inter era svincolato ed a convincerlo è stata la chiamata del Bhayangkara. Il Ninja ha firmato per un anno con il club indonesiano, come confermato dalla stessa società. Il Bhayangkara è ultimo in campionato con dieci punti conquistati e una sola vittoria in ben venti partite giocate. Per Nainggolan, tra l'altro, si tratta di un ritorno alle proprie radici: suo padre, infatti, ha origini indonesiane.