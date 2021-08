Lukaku-Chelsea, a 120 milioni si fa. Ecco i nomi dei possibili sostituti

Romelu Lukaku sembra sempre più intenzionato di andare al Chelsea di Tuchel, così l'Inter si prepara a prendere il sostituto.

Romelu Lukaku spinge per il ritorno al Chelsea il prima possibile, questo perché vuole giocare la Supercoppa con i Blues. Siamo partiti da 100 milioni e arrivati addirittura a 130, però la squadra inglese sta valutando l'idea di inserire delle contropartite tecniche per abbassare la somma richiesta dai nerazzurri, ma l'Inter non vuol sentirci. Ormai è solo questione di tempo e Marotta e Ausilio devono guardare al futuro, le opzioni sono due: DuvanZapata dell'Atalanta o Dusan Vlahovic della Fiorentina. L'attaccante colombiano è la certezza, ha già trent'anni e conosce molto bene la Serie A. Il serbo invece è il futuro e infatti costa di più rispetto al primo. Queste le parole di Carlo Laudisa, giornalista della Gazzetta dello Sport.