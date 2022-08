Luis Alberto: chiusa la pista estera. Ora cambia lo scenario

Per lo spagnolo il ritorno in patria può attendere

Secondo l'esperto di calciomercato con il trasferimento del fantasista ex-Real al Siviglia, Luis Alberto è molto più vicino a restare alla Lazio. La trattativa per riportare il centrocampista in Spagna è sempre stata molto complicata perché non c'erano le condizioni né le possibilità da parte del Siviglia di fare un'operazione onerosa per il cartellino del giocatore.