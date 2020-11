Luis Alberto attacca Lotito: Tanti soldi spesi per l’aereo, ma per noi non ce ne sono”

Dopo il caos tamponi processati dal laboratorio di Avellino, un’altra bomba ad orologeria rischia di esplodere in casa Lazio. Il fantasista biancoceleste Luis Alberto si è sfogato in diretta su Twitch, dopo che in giornata la società biancoceleste aveva “varato” l’aereo societario con i colori biancocelesti: “Ho visto l’aereo, così tanti soldi spesi… Per noi della squadra invece non c’è niente. Porca tr…” ha detto in diretta lo spagnolo, che nella giornata di ieri aveva lasciato un messaggio polemico anche su Instagram: “Tutto molto bello, ma quando ci prendiamo cura del dentro?”. L’accusa nei confronti del presidente Claudio Lotito è chiara: non spendere per la squadra – bensì per un aereo personalizzato – e quel “prendersi cura del dentro” si riferisce ai giocatori e a questioni economiche che sono rimaste in sospeso.

