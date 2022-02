Luci, ex arbitro fiorentino, dall’Ucraina: “85 italiani bloccati dai missili”

L'ex arbitro e attuale designatore arbitrale della Federazione ucraina ha parlato del suo momento da rifugiato a Kiev

Redazione VN

Luciano Luci, designatore arbitrale della Federazione ucraina, ha rilasciato un'intervista al Corriere Fiorentino, mentre si trova rifugiato nell'ambasciata italiana a Kiev insieme ad altri 85 connazionali. Di seguito le sue parole: "Sono bloccato vicino Kiev. Ad oggi escludo che possa essere trovata una soluzione. Ed escludo un volo per tornare in Italia, dovremo passare via terra, attraverso Polonia, Romania, Moldavia. Siamo 85, nel nostro gruppo ci sono anche dei bambini. Ci troviamo in un posto sicuro, sotto la protezione dell’Ambasciata Italiana".

Lo storico arbitro della sezione Aia di Firenze ha poi proseguito dicendo: "Il primo missile mi ha svegliato in piena notte, ho guardato subito l’orologio ed erano le 5.02. Quel «boom» fragoroso mi rimbomba ancora nella testa, ma il peggio è arrivato poco dopo. Ero uscito in terrazza per fumare una sigaretta, quando ho visto un altro missile esplodere all’aeroporto di Boryspil, a 25 km da casa, nella periferia di Kiev".

Sulle possibili soluzioni per fuggire: "La prima cosa che ho fatto è stata chiamare il mio autista. Volevo uscire di casa e trovare un posto più sicuro. Abbiamo provato muoverci verso Leopoli, in direzione Polonia, ma le strade era tutte bloccate. Così abbiamo cercato rifugio nell'ambasciata. L’ambasciatore è stato molto gentile da metterci a disposizione la sua abitazione, più lontana dal centro e quindi più sicura".

Infine sul suo ritorno in Italia: "Spero di tornare presto. Forse domani (oggi, ndr) riusciranno a organizzare qualcosa per portarci in Polonia e da lì tornare a casa".