“L’ho fatto per dare un segnale“: così Claudio Lotito all’Ansa, per spiegare il perché di una scelta davvero sui generis, specie in questo periodo di difficoltà economica per tutti ed anche per il mondo del calcio. E’ proprio di ieri, tra l’altro, la notizia relativa alla decisione della Figc di permettere ai club la proroga del pagamento degli stipendi ai calciatori. Oggi invece ecco la decisione del patron della Lazio: pagare anticipatamente gli stipendi di febbraio e marzo a tutti i dipendenti del club biancoceleste.