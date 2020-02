Sentite Lotito: “Altri club presi a 0, io ho ripagato i debiti. Lazio macchina quasi perfetta”

Claudio Lotito rivendica i suoi meriti nella costruzione di una Lazio in piena corsa scudetto, con fatturati molto inferiori a Juve e Inter. E tira in ballo l’acquisizione del club ormai 16 anni fa: “Tante società sono state prese senza pagare perché fallite, io mi sono caricato i debiti pagando i 150 milioni in 23 anni. E rivendico con orgoglio di aver dato questo contributo allo stato, se fosse fallita la società nessuno avrebbe pagato. Feci un accordo con l’agenzia delle entrate grazie ad una legge che esisteva dal 2002, io l’ho fatta applicare nel 2004” le parole riportate da Calcio e Finanza. “All’inizio venivo maltrattato da tutti, mi ricordo frasi tipo “Lotirchio caccia li soldi”, c’era questo assioma per cui più spendi e più vinci. Il principio è semplice, penso che il denaro sia fondamentale ma contano le idee. La Juve fattura 600 milioni, la Lazio 120 ma gli abbiamo tolto due supercoppe. L’anno scorso ha realizzato 38 milioni di utile, è stata una delle società nell’ultimo anno con migliore prestazione del titolo in borsa, un patrimonio immobiliare di 200 milioni, un parco giocatori da 600 milioni. Ha prospettiva, è una macchina che va perfezionata continuamente, ma che può camminare da sola” dice Lotito. E CON COMMISSO NASCE UN’ALLEANZA?