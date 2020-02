Il fronte guidato da Rocco Commisso per rifondare il calcio italiano si allarga. Oltre alle altre proprietà straniere (Roma, Inter, Milan e Roma) potrebbero unirsi realtà come Torino, Napoli e Parma. Ma anche le due genovesi che potrebbero presto passare in mani americane e la Lazio del grande manovratore Claudio Lotito. Come scrive il Corriere Fiorentino per il momento i tempi per costruire una “Nuova Alleanza” non sono maturi, ma il presidente viola sta cercando di sondare il terreno perché portare il presidente della Lazio dalla propria parte sarebbe una mossa da scacco matto per il ribaltone.