Lorenzo Gori, bomber in D dal cuore viola: “Sogno un gol sotto la Fiesole”

Ex settore giovanile viola, poi le difficoltà e i gol al Ghiviborgo. Da Bagno a Ripoli, Lorenzo Gori sogna di nuovo la Fiorentina

Il settore giovanile della Fiorentina prima del Sassuolo e una doppia esperienza in Serie D. A 21 anni Lorenzo Gori ha già vissuto tante esperienze tra alti e bassi. Il classe 2004 non aveva impressionato con la Primavera viola, complice anche qualche infortunio, e anche nella scorsa stagione al Prato i gol erano stati pochi. Quest'anno però, l'attaccante di Bagno a Ripoli è letteralmente esploso, segnando 27 reti nel Girone E con la maglia del Ghiviborgo. Il suo cuore batte per i colori viola, e a SerieD24.com Gori ha espresso quello che è il suo sogno: