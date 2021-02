L’opinione: “Spero che Prandelli resti. Altrimenti vedo due strade per la panchina”

Così Alessandro Bocci del Corriere della Sera sul futuro della panchina viola: “Io mi auguro che Cesare ottenga dei grandi risultati che gli consentano di guadagnarsi la conferma. Se non dovesse essere Prandelli, prenderei senza dubbio Sarri. Perchè è un altro tifoso viola e perchè soprattutto ha saputo creare a Empoli e a Napoli dei progetti tecnici entusiasmanti. In alternativa punterei su Juric. Callejon? Il problema è tattico. Ma non capisco perchè sia stato trattenuto a gennaio, quando erano arrivate delle offerte. A meno che non ci sia il progetto di cambiare modulo in un prossimo futuro, ma al momento non sembra affatto”. L’ex viola punge: “Un errore mandare via Iachini”