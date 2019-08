L’opinione: “Senza 2-3 colpi importanti la Fiorentina farà fatica. Nainggolan? Viola usati”

“Se questo mercato l’avessero fatto i Della Valle, la tifoseria sarebbe sul piede di guerra. Ad oggi la rosa non è all’altezza di lottare per un posto in Europa”. Questo il parere di Alessandro Bocci, firma del Corriere della Sera, sulla Fiorentina. “C’è una nuova proprietà e viene perdonato tutto, è anche giusto che venga dato del tempo, ma io mi aspetto una svolta. Senza un esterno d’attacco che faccia la differenza e 2-3 centrocampisti titolari, mi pare una Fiorentina destinata a faticare tanto. La conferenza di oggi? Non mi aspetto annunci in pompa magna, credo verranno chiarite alcune vicende come quella di Nainggolan. La Fiorentina è stata usata, nel senso che ha fatto solo un sondaggio, non è che sia uscita sconfitta” le sue parole a Radio Bruno. MA C’E’ CHI FA I COMPLIMENTI A COMMISSO