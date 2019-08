“Commisso merita i complimenti. Berge sarebbe un grande acquisto. Simeone…”

“L’offerta della Juventus per Chiesa era vera e il ragazzo aveva l’accordo. Quando si è presentato Commisso ha detto che i contratti vanno rispettati, cosa che ha anche messo in pratica. Bisogna fare i complimenti al proprietario della Fiorentina”. E’ il pensiero di Sandro Sabatini, opinionista di Radio Sportiva. Che in chiave viola ha aggiunto: “Berge? Per come lo conosco è un acquisto che farebbe bene alla Fiorentina, il prezzo è ragionevole. Simeone? Gli consiglierei di cambiare aria, peggiora la sua situazione se continua a non giocare. Il Bologna potrebbe essere un’idea. Secondo me non è campione ma un buon giocatore che in squadre come quella felsinea ed il Cagliari può giocare titolare”.