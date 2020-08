L’opinione: “Ribery determinante per la conferma di Iachini. Vlahovic? Qualcosa è successo…”

Angelo Giorgetti, giornalista de La Nazione, è intervenuto ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno Toscana:

Commisso ha voluto prendersi le sue responsabilità nella scelta dell’allenatore. Il buon feeling di Iachini con Ribery ha influito molto, tra i due è nato un rapporto di grande stima. Durante la prossima settimana ci sarà una riunione di mercato. Sarà un calciomercato complicato, molto dipenderà dal budget e dalla gestione di alcune situazione spinose. C’è da gestire l’uscita scontata di Chiesa ed il caso Milenkovic. Due variabili da gestire al meglio. Lo stadio è un tema centrale per Commisso, ma una grande squadra va costruita a prescindere. Su Vlahovic ho qualche pensiero. Qualcosa è successo dopo l’espulsione a Roma. Mi dispiacerebbe se questo ragazzo non venisse compreso, in lui intravede grandi numeri. È giovane, ha bisogno di continuità e fiducia.