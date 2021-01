L’opinione: “Mi chiedo cosa sarebbe successo al Franchi senza le mosse di Commisso”

Giampaolo Marchini, giornalista de La Nazione, ha parlato ai microfoni di Radio Bruno. Queste le sue dichiarazioni:

Se la Fiorentina non vince contro il Crotone c’è da preoccuparsi seriamente. La squadra ha scricchiolato in diverse occasioni, ma un risultato negativo stasera sarebbe devastante. Adesso è obbligatorio diradare le nubi per ritrovare la serenità persa. Soltanto i risultati positivi sul campo possono aiutare. Questione Stadio? Spesso mi chiedo cosa sarebbe successo al Franchi senza gli interventi a più riprese, anche forti, di Commisso. Se il patron si fosse comportato come le precedenti proprietà ci sarebbe stato tutta questa attenzione del comune? Inoltre non ho compreso il motivo di questa sollevazione collettiva delle istituzioni per tutelare il Franchi. E se l’opzione Mercafir, a suo tempo, non fosse naufragata? Spero di sbagliarmi ma ho l’impressione che si proceda a tentativi senza una grande programmazione.