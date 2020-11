L’opinione: “Mai visto una Fiorentina così brutta, sembravano addormentati”

Eugenio Fascetti è stato intervistato da TMW, questo un breve estratto in merito al momento buio della Fiorentina:

Una Viola così brutta non si era mai vista. La squadra non ha fatto un tiro in porta e non c’è stata cattiveria, sembravano addormentati. Prandelli? Il momento è difficile, però la città è al suo fianco ed ha l’esperienza per compattare i ranghi. Comunque si ha sempre l’impressione che gli altri vadano più forte, al doppio dell’intensità.