L’opinione: “La Fiorentina ha pagato poco Amrabat. Vlahovic l’ideale per il Verona”

Ecco alcune delle parole di Diego Caverzan, ex difensore del Verona, che ha parlato a TMW soffermandosi sui movimenti di mercato dell’Hellas con la Fiorentina: “Amrabat? Per come ha giocato è stato pagato anche poco dalla Viola… Benassi può comunque dare il suo contributo, è duttile e segna qualche gol. Serve anche un attaccante, Vlahovic sarebbe l’ideale per il gioco di Juric ma anche Favilli è una bella punta”.

ATTACCO IN PALLA, MA NON TRAMONTA L’OPZIONE DAL MERCATO: IL PUNTO

