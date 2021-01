L’opinione: “Kokorin grande talento, ma arriva con mille incognite. Restano i dubbi”

Giampaolo Marchini, giornalista de La Nazione, ha parlato di Fiorentina ai microfoni di Radio Bruno. Questo il suo pensiero sulla sessione di acquisti gigliata:

Le premesse per la stagione della Fiorentina erano ben altre. Il presente non rispecchia certo quello che speravamo in estate. Una valutazione definitiva di questa campagna di riparazione la potrà dare soltanto il campo. Kokorin è tutto da scoprire. Grande talento ma arriva con mille incognite. Il parere di tanti addetti ai lavori si è diviso. Malcuit invece conosce bene la Serie A, ma vista dalla panchina o quasi. Ha sempre giocato pochissimo con il Napoli. Resto dubbioso e non so se questi innesti saranno davvero utili alla causa. Di sicuro non lo saranno nell’immediato presente.