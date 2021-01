L’opinione: “Il mercato della Fiorentina mi lascia perplesso. Aspetto un grande colpo”

Giampaolo Marchini, firma de La Nazione è intervenuto ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno. Queste le sue valutazioni:

Il mercato della Fiorentina fin qui non mi convince, Cutrone potevamo provarlo qualche volta in più prima di cederlo. Abbiamo troppa poca pazienza. Anche la cessione di Duncan mi lascia perplesso. Adesso dopo le cessioni è il momento di entrare nel vivo delle trattative. La squadra ha bisogno di rinforzi. Pradè sta allacciando tanti rapporti ma non stringe. Per l’attacco i nomi sono sempre gli stessi. Si parla di Inglese, Gervinho o Lasagna. L’entusiasmo dei tifosi non è certo alle stelle per questi profili. La Fiorentina proverà a fare un grande colpo a centrocampo, non in attacco. Il nome è quello di Torreira per cui permangono tanti ostacoli, tra cui l’ingaggio.