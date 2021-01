Capitolo mercato, resta aperto il canale con il Parma. Anche Pulgar in uscita?

Ore caldissime per il calciomercato italiano che ha superato ormai la metà di gennaio. Le trattative si faranno sempre più intense, come di consueto, fino a raggiungere il vero e proprio tourbillon dell’ultima settimana. Pradè in questi giorni sta portando avanti un profondo dialogo con il Parma. Tanti i nomi in ballo in più reparti. Come riportato da La Nazione, piace molto il profilo di Inglese per l’attacco. L’italiano, uscito dalle rotazioni di D’Aversa,

avrebbe dato la sua disponibilità a cambiare aria e la Fiorentina è una piazza gradita. Nelle trattative con i ducali potrebbero rientrare anche l'esubero Eysseric e Pulgar, il cileno non è più intoccabile. Attenzione sempre alta anche sul fronte Gervinho, il cui eventuale approdo in viola è tuttavia vincolato al futuro di Kouame. Quest'ultimo cercato con forza dal Torino che potrebbe offrire Izzo come contropartita. La Fiorentina al momento ha chiuso ogni porta e resta ferma sulla richiesta di 20 milioni di euro.

