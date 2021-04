L’opinione: “Gattuso conteso tra Monza e Fiorentina, Commisso…”

Il noto giornalista Franco Ordine è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss per commentare il futuro del tecnico Gennaro Gattuso:

Gattuso lascerà il Napoli, non ci sono dubbi. Il Monza, qualora approdasse in A, potrebbe essere una destinazione a lui assai gradita anche perché ritroverebbe Galliani e Berlusconi. A me risulta che ci sia un’altra squadra che farebbe carte false per ingaggiarlo, mi riferisco alla Fiorentina capitanata da Rocco Commisso.