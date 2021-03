L’opinione: “Fiorentina superiore al Benevento. Chi vince domani…”

Silvio Paolucci, ex calciatore del Benevento, ha parlato ai microfoni di Lady Radio dello scontro salvezza in programma domani fra la Fiorentina ed i sanniti:

Domani è una partita importantissima per tutte e due le squadre. Le altre squadre impegnate nella lotta salvezza hanno tutte impegni difficili. Sia Fiorentina che Benevento hanno una grande occasione: chi vince fa un passo decisivo per la salvezza. Il centrocampo viola? Ha grande qualità, mi piace molto Castrovilli, lui e Bonaventura possono fare la differenza. Amrabat è quello che garantisce maggiore equilibrio (il marocchino sarà però assente, ndr.). Tecnicamente i Viola sono superiori ai giallorossi, anche se i sanniti hanno anche loro ottimi centrocampisti come Schiattarella e Nicolas Viola.