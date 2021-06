L’opinione: “Corona perfetto per Gattuso. Guedes? Devastante, ma…”

Le parole di Francesco Nicolato che su Sergio Oliveira dice: "Visione di gioco e intelligenza tattica superiori alla media"

"Oliveira è un giocatore globale a centrocampo perchè sa interpretare le due fasi. Ha intelligenza tattica e grande visione di gioco, sa leggere in anticipo le situazioni. Per questo credo possa giocare sia a due in mediana che un po' più avanti. Jesus Corona? Esterno offensivo di destra, giocatore di grande estro e rapidità nel breve, è perfetto sia per un 4-2-3-1 che per un 4-3-3. Ha il contratto in scadenza e questo può abbassare il prezzo. Guedes? E' sempre stato considerato una grande promessa del calcio portoghese, gli è sempre mancata la continuità di prestazioni. E' devastante in progressione palla al piede e ha anche un buon fiuto del gol".