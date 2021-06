Brovarone: “Oliveira grande colpo, Viola in pole. Guedes e Corona…”

Brovarone rivela: "Cinque offerte per Sergio Oliveira, ma la Fiorentina è in pole. Si può chiudere per 20 milioni complessivi"

Redazione VN

L'intermediario e opinionista Bernardo Brovarone, ai microfoni di Radio Bruno, interviene sulle trattative della Fiorentina con il Porto:

"Mi risulta che al Porto siano arrivate 5 offerte per Oliveira. Tra cui quella della Roma ma la Fiorentina è avanti a tutti, l'offerta è di 15 e con qualche bonus si può chiudere a 20 milioni complessivi. E' un giocatore che mi ricorda Chalanoglu, tecnica sopraffina e capacità di inserimento pazzesca. Ha avuto una maturazione completa nelle ultime stagioni e sarebbe un grande colpo. Guedes è un giocatore con grandi potenzialità ma troppo discontinuo. Corona invece dà più certezze, sono già tre anni cha sta facendo molto bene. Io preferirei Corona ma sono tutti giocatori forti."