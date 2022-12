L’opinione: “Alvarez un cruccio. Gonzalez e Sottil? Poche certezze”

"La Fiorentina ha una lista già piena con cui fare i conti, credo che comunque si stia già muovendo. I contatti col Bologna sono un segnale in questo senso. Allo stesso tempo farei attenzione ad Amrabat, se arrivasse un'offerta importante la Fiorentina la valuterebbe, magari più per giugno. Rispetto alle parole di Pradè, io non farei tanto affidamento su Nico Gonzalez e Sottil, non si può sapere con certezza quando saranno disponibili e in che condizioni saranno dopo vari mesi di assenza".