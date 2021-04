Lollobrigida: “Castrovilli prenda esempio da Barella, Sarri verso la Roma”

Marco Lollobrgida, giornalista Rai Sport, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno. Queste le sue dichiarazioni:

Viviamo dentro un calcio in grande difficoltà economica a causa della pandemia. Chi in questi mesi riuscirà a programmare, e a riorganizzarsi meglio, guadagnerà un grande vantaggio per il futuro. Prandelli? Sono molto dispiaciuto per come sono andate le cose. Cesare è una persona che tutti stimano nel mondo del calcio. Castrovilli? Insieme a Zaniolo è il calciatore italiano con maggiore tecnica. Per fare il definitivo salto di qualità deve osare di più e fare uno step mentale. Deve seguire le orme di Barella in questo. Sarri alla Fiorentina? Da quello che so, la Roma è in netto vantaggio sulle concorrenti. La capitale è la destinazione più accreditata per l’ex Juve.