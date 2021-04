Tre uomini ed una maglia, ballottaggio per rimpiazzare Ribery

Dopo l’espulsione rimediata contro il Genoa, Franck Ribery salterà lo scontro casalingo contro l’Atalanta. Come rivelato dal Corriere Fiorentino, per sostituirlo Iachini sta studiando tre soluzione alternative; Eysseric, Callejon o Kouame. Ad oggi il trequartista francese sembra essere in netto vantaggio sia sull’ex Genoa che sullo spagnolo. Questione di equilibri ed anche di abitudine, l’ex Nizza ha ricoperto più volte il ruolo di spalla mobile durante la gestione Prandelli fornendo anche buone prestazioni. Un’abilità nel palleggio la sua che può tornare utile al centrocampo gigliato, quest’ultimo con l’arduo compito di tenere per quanto possibile fluida e pulita la manovra.

Forbes: Commisso terzo tra i proprietari italiani più ricchi