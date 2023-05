Lo svarione di Canale 5: “6-0 Inter un messaggio alla Juve per la finale (???)”

canale 5 ha mandato in onda un servizio che conteneva un lapsus orribile

Capita a chiunque di avere un lapsus, ma a tutto c'è un limite: se si lavora per Canale 5, e soprattutto se si monta un servizio da mandare in differita nel Tg, si suppone che sia tutto corretto, anche le virgole. Se poi si sbaglia il nome di una delle finaliste di Coppa Italia, l'errore è imperdonabile.

Cosa è successo

Nel servizio sul 6-0 dell'Inter a Verona, Canale 5 ci ha fatto sapere che "le 6 reti del Bentegodi rappresentano un messaggio urbi et orbi, alla Juve, avversaria in finale di Coppa Italia il 24 maggio, ma soprattutto al Milan...". Beh, almeno sul Milan tutto giusto. Ma la Juve l'Inter l'ha eliminata in semifinale, e a Roma ci sarà la Fiorentina a contendere il trofeo.