Lo strapotere dei procuratori: interviene la Fifa, dal 2023 nuovo regolamento

Come scrive eurosport.it, la FIFA sta per approvare il nuovo Regolamento Agenti, che entrerà in vigore da giugno 2023 e che cambierà sicuramente parte di questo sistema, puntando tutto su una maggiore trasparenza. Dall'introduzione di un tetto massimo per gli onorari alla reintroduzione di un sistema di licenze obbligatorie per poter continuare a praticare il mestiere di agente calcistico o alla limitazione della rappresentazione multipla, per evitare che un agente si ritrovi, durante una trattativa, a rappresentare più di una delle parti coinvolte. I pagamenti degli onorari, poi, dovranno essere effettuati tramite la nuova Camera di compensazione Fifa, così da garantire una maggiore trasparenza e sarà obbligatoria una pubblicazione sempre aggiornata e dettagliata del lavoro svolto dagli agenti nelle trattative, comprensiva dell'importo del trasferimento e delle commissioni pagate.