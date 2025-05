Lo sport piange Nino Benvenuti, icona del pugilato italiano

Una lunga fila di successi, ai quali si aggiunge la storica trilogia con Emile Griffith. Il primo combattimento fu votato "Fight of the year" del 1967, premio attribuito tre anni dopo anche al match da lui perso contro l'argentino Carlos Monzon. Nel 1968 ha vinto il prestigioso premio di Fighter of the year e nel 1992 è stato inserito nella International Boxing Hall of Fame, primo italiano a ricevere entrambi i riconoscimenti.